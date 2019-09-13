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فيديو جراف

فيديو جراف | قصة أكبر متنزه للغوص في العالم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
كريم عاطف
افتتح زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، أكبر منتزه للغوص في العالم رسميًا، والذي أعلن إطلاقه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة.

و تم مؤخرا الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع المتمثلة بغمر طائرة بوينج 747 في قاع البحر بنجاح في محطتها الأخيرة بعمق يتراوح بين 20 إلى 22 مترًا، وتثبيتها في وسط المنتزه الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في شمال مياه البحرين.

وقيام مراكز الغوص المسجلة في مملكة البحرين باختبار تجربة رحلة الغوص إلى هيكل الطائرة وفحصه للتأكد من مطابقته لمعايير الأمن والسلامة واستيفاء الاشتراطات بما يتيح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه. 

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .

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