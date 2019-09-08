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مرأة

ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8-9- 2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 08 ايلول-سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد - توقعات الابراج

برج الحمل :
مهنيًا: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدًا وتشع ببريق وتستقطب التأييد
عاطفيًا: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق الذي وضعت نفسك فيه
صحيًا: يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر

برج الثور:
مهنيا: فكر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك فى هذا اليوم يا عزيزي الثور
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك

برج الجوزاء:
مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيرًا والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه
عاطفيًا: حاول التقرب من الحبيب اكثر وتجنب العصبية لانها سبب المشاكل بينكم فخلى الدم بارد وابتعاد عن الصراخ فى وجه الحبيب
صحيًا: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

برج السرطان:
مهنيًا: تنهال عليك العروض والفرص المهمة فى هذا اليوم، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وتجني ارباح مهمة
عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما
صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة

برج الاسد:
مهنيًا: احترس من الأشخاص الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لان الفلك ينصحك بالتفكير مليا قبل الاقدام على اي شئ
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر على علاقتكما وقد تادي الى التدهور ومن الممكن الانفصال فكن حذر ايها الاسد
صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك

برج العذراء:
مهنيًا: عالج المشاكل التي تواجهك هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم لانو العصبية لن تفيدك فى شئ
عاطفيًا: لا تكن حادّ الطباع في علاقتك مع الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه فلن تجد من يحبك ويخاف عليك اكثر منو
صحيًا: كن أكثر دبلوماسية في تعاملك مع المحيطين بك وتحاشَ ما يثير أعصابك

:برج الميزان
مهنيًا: تمرّ بيوم جيد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجه من صعوبات فى العمل، ويسهل لك الفلك المعاملات الحكومية
عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك
صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم

برج العقرب:
مهنيًا: ترغب اليوم في الهدوء وتمضية الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء والعمل حتى يعود التركيز الونشاط للاسبوع القادم
عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي أشخاصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم اذا كنت عازب اما المرتبط فاليوم مناسب لسهرة رومنسية خارج البيت
صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح

برج القوس:
مهنيًا: ها أنت تجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله ويحاول أن يفلح البحر أو يعصر الهواء
عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية
صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة خاصتا وجبة العشاء

برج الجدي
مهنيًا: تتحسّن الأوضاع اليوم وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور وتواجه جميع المشاكل بقوة وحزم
عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط

برج الدلو:
مهنيًا: يكون الحذر مطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصتا اذا كنت مقدما على صفقة مالية كبيرة، وتبدلات حاسمة ومهمة
عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة والابتعاد عن الانانية والتكبر
صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق

برج الحوت:
مهنيًا: يرطب الفلك اليوم الأجواء المهنية ويخلق جوًا ودودًا ومساعد للعمل والنجاح والابداع، فاستغل اي فرصة تاتي اليك فى هذا اليوم
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك

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