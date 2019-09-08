ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8-9- 2019

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 08 ايلول-سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد - توقعات الابراج



برج الحمل :

مهنيًا: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدًا وتشع ببريق وتستقطب التأييد

عاطفيًا: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق الذي وضعت نفسك فيه

صحيًا: يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر



برج الثور:

مهنيا: فكر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك فى هذا اليوم يا عزيزي الثور

عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا

صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك



برج الجوزاء:

مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيرًا والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه

عاطفيًا: حاول التقرب من الحبيب اكثر وتجنب العصبية لانها سبب المشاكل بينكم فخلى الدم بارد وابتعاد عن الصراخ فى وجه الحبيب

صحيًا: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة



برج السرطان:

مهنيًا: تنهال عليك العروض والفرص المهمة فى هذا اليوم، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وتجني ارباح مهمة

عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما

صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة



برج الاسد:

مهنيًا: احترس من الأشخاص الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لان الفلك ينصحك بالتفكير مليا قبل الاقدام على اي شئ

عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر على علاقتكما وقد تادي الى التدهور ومن الممكن الانفصال فكن حذر ايها الاسد

صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك



برج العذراء:

مهنيًا: عالج المشاكل التي تواجهك هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم لانو العصبية لن تفيدك فى شئ

عاطفيًا: لا تكن حادّ الطباع في علاقتك مع الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه فلن تجد من يحبك ويخاف عليك اكثر منو

صحيًا: كن أكثر دبلوماسية في تعاملك مع المحيطين بك وتحاشَ ما يثير أعصابك



:برج الميزان

مهنيًا: تمرّ بيوم جيد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجه من صعوبات فى العمل، ويسهل لك الفلك المعاملات الحكومية

عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك

صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم



برج العقرب:

مهنيًا: ترغب اليوم في الهدوء وتمضية الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء والعمل حتى يعود التركيز الونشاط للاسبوع القادم

عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي أشخاصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم اذا كنت عازب اما المرتبط فاليوم مناسب لسهرة رومنسية خارج البيت

صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح



برج القوس:

مهنيًا: ها أنت تجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله ويحاول أن يفلح البحر أو يعصر الهواء

عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية

صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة خاصتا وجبة العشاء



برج الجدي

مهنيًا: تتحسّن الأوضاع اليوم وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور وتواجه جميع المشاكل بقوة وحزم

عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة

صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط



برج الدلو:

مهنيًا: يكون الحذر مطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصتا اذا كنت مقدما على صفقة مالية كبيرة، وتبدلات حاسمة ومهمة

عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة والابتعاد عن الانانية والتكبر

صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق



برج الحوت:

مهنيًا: يرطب الفلك اليوم الأجواء المهنية ويخلق جوًا ودودًا ومساعد للعمل والنجاح والابداع، فاستغل اي فرصة تاتي اليك فى هذا اليوم

عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب

صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك