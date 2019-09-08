ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8-9- 2019

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 08 ايلول-سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد - توقعات الابراج
برج الحمل :
مهنيًا: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدًا وتشع ببريق وتستقطب التأييد
عاطفيًا: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق الذي وضعت نفسك فيه
صحيًا: يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر
برج الثور:
مهنيا: فكر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك فى هذا اليوم يا عزيزي الثور
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك
برج الجوزاء:
مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيرًا والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه
عاطفيًا: حاول التقرب من الحبيب اكثر وتجنب العصبية لانها سبب المشاكل بينكم فخلى الدم بارد وابتعاد عن الصراخ فى وجه الحبيب
صحيًا: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة
برج السرطان:
مهنيًا: تنهال عليك العروض والفرص المهمة فى هذا اليوم، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وتجني ارباح مهمة
عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما
صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة
برج الاسد:
مهنيًا: احترس من الأشخاص الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لان الفلك ينصحك بالتفكير مليا قبل الاقدام على اي شئ
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر على علاقتكما وقد تادي الى التدهور ومن الممكن الانفصال فكن حذر ايها الاسد
صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك
برج العذراء:
مهنيًا: عالج المشاكل التي تواجهك هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم لانو العصبية لن تفيدك فى شئ
عاطفيًا: لا تكن حادّ الطباع في علاقتك مع الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه فلن تجد من يحبك ويخاف عليك اكثر منو
صحيًا: كن أكثر دبلوماسية في تعاملك مع المحيطين بك وتحاشَ ما يثير أعصابك
:برج الميزان
مهنيًا: تمرّ بيوم جيد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجه من صعوبات فى العمل، ويسهل لك الفلك المعاملات الحكومية
عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك
صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم
برج العقرب:
مهنيًا: ترغب اليوم في الهدوء وتمضية الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء والعمل حتى يعود التركيز الونشاط للاسبوع القادم
عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي أشخاصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم اذا كنت عازب اما المرتبط فاليوم مناسب لسهرة رومنسية خارج البيت
صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح
برج القوس:
مهنيًا: ها أنت تجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله ويحاول أن يفلح البحر أو يعصر الهواء
عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية
صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة خاصتا وجبة العشاء
برج الجدي
مهنيًا: تتحسّن الأوضاع اليوم وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور وتواجه جميع المشاكل بقوة وحزم
عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط
برج الدلو:
مهنيًا: يكون الحذر مطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصتا اذا كنت مقدما على صفقة مالية كبيرة، وتبدلات حاسمة ومهمة
عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة والابتعاد عن الانانية والتكبر
صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق
برج الحوت:
مهنيًا: يرطب الفلك اليوم الأجواء المهنية ويخلق جوًا ودودًا ومساعد للعمل والنجاح والابداع، فاستغل اي فرصة تاتي اليك فى هذا اليوم
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك
برج الحمل :
مهنيًا: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدًا وتشع ببريق وتستقطب التأييد
عاطفيًا: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق الذي وضعت نفسك فيه
صحيًا: يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر
برج الثور:
مهنيا: فكر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك فى هذا اليوم يا عزيزي الثور
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك
برج الجوزاء:
مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيرًا والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه
عاطفيًا: حاول التقرب من الحبيب اكثر وتجنب العصبية لانها سبب المشاكل بينكم فخلى الدم بارد وابتعاد عن الصراخ فى وجه الحبيب
صحيًا: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة
برج السرطان:
مهنيًا: تنهال عليك العروض والفرص المهمة فى هذا اليوم، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وتجني ارباح مهمة
عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما
صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة
برج الاسد:
مهنيًا: احترس من الأشخاص الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لان الفلك ينصحك بالتفكير مليا قبل الاقدام على اي شئ
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر على علاقتكما وقد تادي الى التدهور ومن الممكن الانفصال فكن حذر ايها الاسد
صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك
برج العذراء:
مهنيًا: عالج المشاكل التي تواجهك هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم لانو العصبية لن تفيدك فى شئ
عاطفيًا: لا تكن حادّ الطباع في علاقتك مع الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه فلن تجد من يحبك ويخاف عليك اكثر منو
صحيًا: كن أكثر دبلوماسية في تعاملك مع المحيطين بك وتحاشَ ما يثير أعصابك
:برج الميزان
مهنيًا: تمرّ بيوم جيد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجه من صعوبات فى العمل، ويسهل لك الفلك المعاملات الحكومية
عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك
صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم
برج العقرب:
مهنيًا: ترغب اليوم في الهدوء وتمضية الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء والعمل حتى يعود التركيز الونشاط للاسبوع القادم
عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي أشخاصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم اذا كنت عازب اما المرتبط فاليوم مناسب لسهرة رومنسية خارج البيت
صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح
برج القوس:
مهنيًا: ها أنت تجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله ويحاول أن يفلح البحر أو يعصر الهواء
عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية
صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة خاصتا وجبة العشاء
برج الجدي
مهنيًا: تتحسّن الأوضاع اليوم وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور وتواجه جميع المشاكل بقوة وحزم
عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط
برج الدلو:
مهنيًا: يكون الحذر مطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصتا اذا كنت مقدما على صفقة مالية كبيرة، وتبدلات حاسمة ومهمة
عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة والابتعاد عن الانانية والتكبر
صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق
برج الحوت:
مهنيًا: يرطب الفلك اليوم الأجواء المهنية ويخلق جوًا ودودًا ومساعد للعمل والنجاح والابداع، فاستغل اي فرصة تاتي اليك فى هذا اليوم
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك