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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. لاعبة سلة أمريكية تنضم لنادي جزيرة المنصورة.. صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:33 م
لاعبة سلة أمريكية
لاعبة سلة أمريكية تنضم لنادي جزيرة المنصورة
همت الحسينى
تعاقد اليوم السبت مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية برئاسة المحاسب طارق عبد الهادي، مع لاعبة كرة السلة الأمريكية المحترفة "كالي بيبنز ترايون" للانضمام لصفوف فريق سيدات كرة السلة بالنادي في أول موسم للفريق بالدوري الممتاز.

وقد أعلن حسام محرم، مدير النشاط الرياضي بنادي جزيرة الورد، أعلن عن تعاقد النادي مع لاعب كرة السلة الأمريكية المحترفة التي تبلغ من العمر 22 عامًا والتي لعبت في دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة.

من جهته، قال حسام محرم إن اللاعبة إضافة قوية لصفوف الفريق ومن المنتظر أن تصل إلى المنصورة خلال أيام لإتمام تعاقدها مع النادي، والانضمام لتدريبات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وقال "عبد الهادى" إن وجود لاعبة أمريكية بالفريق سيكون إضافة قوية وأنها ستندمج مع زميلاتها بسرعة وتمتاز بالسرعة والمهارة.

فيما أعربت اللاعبة عن سعادتها بالانضمام للنادى والذى صعد للدورى الممتاز حيث وعدت بأداء، قوي ومميز لها مضيفة بأنها أنهت دراستها بجامعة تكساس وأنها قررت الموافقة على الانضمام لنادٍ مصرى لما علمته عن مصر وعراقتها.
لأول مرة.. لاعبة سلة أمريكية تنضم لنادي جزيرة المنصورة.. صور
لأول مرة.. لاعبة سلة أمريكية تنضم لنادي جزيرة المنصورة.. صور
لأول مرة.. لاعبة سلة أمريكية تنضم لنادي جزيرة المنصورة.. صور
لأول مرة.. لاعبة سلة أمريكية تنضم لنادي جزيرة المنصورة.. صور
لأول مرة.. لاعبة سلة أمريكية تنضم لنادي جزيرة المنصورة.. صور

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