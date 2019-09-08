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مرأة

حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تجاوز المصاعب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:14 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 08 ايلول-سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد - توقعات الابراج لبرج الحمل .

توقعات الأبراج وحظك الوم لبرج الحمل :

حظك اليوم لبرج الحمل مهنيًا:
تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدًا وتشع ببريق وتستقطب التأييد.

حظك اليوم لبرج الحمل عاطفيًا:
الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق الذي وضعت نفسك فيه .

حظك اليوم لبرج الحمل صحيًا:
يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.

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