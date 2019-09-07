بعد أصداء زيارة جنبلاط المفاجئة للقاهرة.. محللون: لبنان يعقد آمالا عريضة على مصر لانتشاله من أزماته

اتجهت أنظار المحللين السياسيين إلى الزيارة المفاجئة التى قام بها الزعيم الدرزي رئيس الحزب الإشتراكي التقدمي اللبناني إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي ، فى وقت تقع فيه لبنان في تطورات ساخنة خصوصا بعد الهجوم الإسرائيلي والقصف المتبادل مع حزب الله اللبنانى.



وجاءت الزيارة التى لاقت اهتماما كبيرا فى توقيت حرج للغاية تمر فيه لبنان بظروف أمنية واقتصادية صعبة ربما تعصف بالبلد الذى يقع تحت زعامة حسن نصر الله زعيم حزب الله المحسوب على إيران منفردا بقراراته بعيدا عن الحكومة اللبنانية ، محذرين الأوساط السياسية من تلك الخطوات التى تقف وراءها إيران وربما تجر المنطقة لحرب لا يحمد عقباها.



ويري الخبراء والمحللون أن زيارة جنبلاط تهدف إلى نقل لبنان من عين العاصفة إلى الإستقرار حتى وإن كان نسبيا فى ضوء محورية مصر فى المنطقة وثقة لبنان فى تحركات مصر الخطوة المقبلة التى تدعم أمن واستقرار الدول المجاورة .



المحلل السياسي خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي قال إن زيارة جنبلاط تؤكد على أهمية الدور المصري باعتبارها ركيزة للاستقرار وبعيدة عن الأهواء والمصالح المباشرة التي تتصارع بالوكالة نيابةً ،عن قوى إقليمية تريد تصفية حساباتها السياسية على (الملعب) اللبناني.



وأوضح "البرديسى"، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن لبنان يعول على دور مصر كثيرا فى إنتشاله من أزماته الاقتصادية والأمنية بفضل قدرة مصر على تحقيق التوازن في المنطقة والعمل على دعم استقرار الدول الجارة المحيطة بدعمها لمفهوم الدولة المؤسسية الشرعية بعيدًا عن دعم التنظيمات والميليشيات المهددة لوحدة التراب الوطني المزعزعة للأمن الإقليمي والسلام الإجتماعي المحلي.



ولفت "البرديسي"، أن الشراكات التى تعقدها مصر مع لبنان الفترة المقبلة فى مجالات الكهرباء ومدها بالخبرات المصرية فى مجالات عديدة ستخرج لبنان من دائرة الوقوف على الهاوية بعد إعلانها حالة الطوارئ الاقتصادية قبل يومين لمواجهة أزمة مالية عنيفة.



ومن جهة أخري، يري النائب اللبنانى فارس سعيد، إن زيارة جنبلاط للقاهرة تأتى فى سياق التنسيق مع الجانب المصري في ملفات محورية كالقضية الفلسطينية باعتبار جنبلاط يمثل ركيزة أساسية فى الداخل اللبنانى.



وأوضح " سعيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لبنان يعول على دور مصر فى قضايا المنطقة وحرصها على تخفيض التوتر فى المنطقة ، آملين أن تثمر الزيارة عن ما يغير من وطأة الأوضاع المزرية فى لبنان.



وشهدت المباحثات المصرية اللبنانية سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.



وشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية معقل "حزب الله" وانفجار احدهما،



وتزامن الخرق مع استهداف إسرائيل لمركز عسكري تابع لـ "حزب الله" في بلدة عقربة جنوب العاصمة السورية دمشق ما أودى بحياة عنصرين من الحزب.



وقبل أيام قليلة قررت الدولة اللبنانية إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، مع الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات حتى عام 2022

