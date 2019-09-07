ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قوص يضم زيزو صانع ألعاب شباب نجع حمادي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:28 م
زيزو
زيزو
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي قوص الرياضي بقيادة خالد سيف الأسلام ،في اتمام التعاقد مع "زيزو" لاعب خط وسط مركز شباب نجح حمادي، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

ووقع زيزو علي عقود انضمامه لفريق قوص لمدة موسمين ، في حضور خالد سيف الاسلام ومسئولي مجلس الادارة ، وادارى الفريق .

وقال خالد سيف الأسلام في تصريحات لـ"صدى البلد" بأنه يسعي للتعاقد مع لاعيبن مميزين لتكوين فريق قوى قادر علي المنافسة في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث والصعود بفريق قوص الي دورى القسم الثاني.

وأكد سعادته بضم اللاعب زيزو وانه معجب بقدراته الفنيه وانه قادر علي اللعب أساسيا طوال الموسم من منافسات القسم الثالث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة موسمين.. ديروط يضم محمود بوجا لاعب بني سويف السابق

رسميا .. ديروط يضم علي قرني لاعب القيس السابق

طهطا تضم لاعب إنبي ووادي دجلة لمدة موسمين

طهطا يضم مهاجم الوليدية لمدة موسمين

طهطا تضم سيف ربيع مهاجم كوكاكولا لمدة موسمين

رسميا .. لاعب أسوان ينضم إلى نادي المنصورة

ترشيحاتنا

رمضان صبحي يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر الأوليمبي في شباك السعودية

سفير مصري يكشف حقيقة دس سم في العصير لعالم مصري وقتله بالمغرب

أم تكشف عصابة تستدرج الأطفال عن طريق ألعاب الأون لاين.. تفاصيل

كهربا في رسالة لـ نجم الأهلي: تبقى رمزا شامخا من رموزنا

شريف منير لـ محمد رمضان: بلاش تاخد من فيفتي سنت.. وهذه حقيقة الخلاف مع منى زكي

بسبب رقصة مثيرة .. فيفى عبده تتعرض لهجوم شديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

عمرو مصطفى وهانى رمزى وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور