قوص يضم زيزو صانع ألعاب شباب نجع حمادي

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي قوص الرياضي بقيادة خالد سيف الأسلام ،في اتمام التعاقد مع "زيزو" لاعب خط وسط مركز شباب نجح حمادي، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث.



ووقع زيزو علي عقود انضمامه لفريق قوص لمدة موسمين ، في حضور خالد سيف الاسلام ومسئولي مجلس الادارة ، وادارى الفريق .



وقال خالد سيف الأسلام في تصريحات لـ"صدى البلد" بأنه يسعي للتعاقد مع لاعيبن مميزين لتكوين فريق قوى قادر علي المنافسة في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث والصعود بفريق قوص الي دورى القسم الثاني.



وأكد سعادته بضم اللاعب زيزو وانه معجب بقدراته الفنيه وانه قادر علي اللعب أساسيا طوال الموسم من منافسات القسم الثالث.