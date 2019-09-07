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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية يتصدر تويتر .. ومغردون: يارب فرحة كالكونفيدرالية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:34 م
الزمالك
الزمالك
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بروح_قتاليه_الكاس_زملكاويه.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏مش مطلوب غير الرجوله والتوفيق من عند ربنا🙏‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاويه

‏اللقب الثالث هذا الموسم ان شاء الله 🏹🇦🇹💪🙏‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية

‏العبوا برجوله حاربوا علي البطوله 🏹🇦🇹💪🙏
‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية

‏يارب فرحة كفرحة الكونفيدرالية
‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية

‏الكاس زمالكاوى ان شاء الله بروح وعزيمه وإصرار وبالتوفيق للفريق والجهاز الفني ‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز غدا في نهائي بطولة كاس مصر علي استاد برج العرب بحضور 20 الف مشجع وجاءت أسعار التذاكر : 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

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