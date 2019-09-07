بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية يتصدر تويتر .. ومغردون: يارب فرحة كالكونفيدرالية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بروح_قتاليه_الكاس_زملكاويه.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
مش مطلوب غير الرجوله والتوفيق من عند ربنا🙏#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاويه
اللقب الثالث هذا الموسم ان شاء الله 🏹🇦🇹💪🙏#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
العبوا برجوله حاربوا علي البطوله 🏹🇦🇹💪🙏
#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
يارب فرحة كفرحة الكونفيدرالية
#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
الكاس زمالكاوى ان شاء الله بروح وعزيمه وإصرار وبالتوفيق للفريق والجهاز الفني #بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز غدا في نهائي بطولة كاس مصر علي استاد برج العرب بحضور 20 الف مشجع وجاءت أسعار التذاكر : 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
مش مطلوب غير الرجوله والتوفيق من عند ربنا🙏#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاويه
اللقب الثالث هذا الموسم ان شاء الله 🏹🇦🇹💪🙏#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
العبوا برجوله حاربوا علي البطوله 🏹🇦🇹💪🙏
#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
يارب فرحة كفرحة الكونفيدرالية
#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
الكاس زمالكاوى ان شاء الله بروح وعزيمه وإصرار وبالتوفيق للفريق والجهاز الفني #بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية
ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز غدا في نهائي بطولة كاس مصر علي استاد برج العرب بحضور 20 الف مشجع وجاءت أسعار التذاكر : 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.