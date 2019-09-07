بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية يتصدر تويتر .. ومغردون: يارب فرحة كالكونفيدرالية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بروح_قتاليه_الكاس_زملكاويه.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏مش مطلوب غير الرجوله والتوفيق من عند ربنا🙏‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاويه



‏اللقب الثالث هذا الموسم ان شاء الله 🏹🇦🇹💪🙏‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية



‏العبوا برجوله حاربوا علي البطوله 🏹🇦🇹💪🙏

‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية



‏يارب فرحة كفرحة الكونفيدرالية

‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية



‏الكاس زمالكاوى ان شاء الله بروح وعزيمه وإصرار وبالتوفيق للفريق والجهاز الفني ‎#بروح_قتاليه_الكاس_زملكاوية



ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز غدا في نهائي بطولة كاس مصر علي استاد برج العرب بحضور 20 الف مشجع وجاءت أسعار التذاكر : 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

