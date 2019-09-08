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مرأة

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 8-9-2019 على الصعيد المهني والعاطفى والصحى تقرب من الحبيب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الأحد 08 سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد - توقعات الابراج لبرج الجوزاء .

برج الجوزاء:
مهنيًا:
فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيرًا والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه.

عاطفيًا:
حاول التقرب من الحبيب أكثر وتجنب العصبية لانها سبب المشاكل بينكم فخلى الدم بارد وابتعاد عن الصراخ فى وجه الحبيب.

صحيًا:
إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.

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