الإعلاميون يشتكون بعضهم البعض.. طارق سعدة: تلقينا 200 شكوى لمخالفات

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن إنشاء نقابة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خير دليل على الحريات التي تشهدها مصر في عهده.





وأضاف "سعدة" خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المُذاع على فضائية «المحور»، أن النقابة تدعو للحريات وتدافع عنها، وتضع ضوابط للمهنة، مؤكدًا أن عدد أعضائها بلغ 1700 عضو، حصل منهم حوالي 50 فردًا على تصريح، ومتقدم 120 آخرين جارٍ إنهاء تصريحاتهم.



