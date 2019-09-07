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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإعلاميون يشتكون بعضهم البعض.. طارق سعدة: تلقينا 200 شكوى لمخالفات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:39 م
طارق سعدة
طارق سعدة
عبد الخالق صلاح
قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن إنشاء نقابة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خير دليل على الحريات التي تشهدها مصر في عهده.

وأضاف "سعدة"  خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المُذاع على فضائية «المحور»، أن النقابة تدعو للحريات وتدافع عنها، وتضع ضوابط للمهنة، مؤكدًا أن عدد أعضائها بلغ 1700 عضو، حصل منهم حوالي 50 فردًا على تصريح، ومتقدم 120 آخرين جارٍ إنهاء تصريحاتهم.

وأكد "سعدة" أنه وصل إليهم 200 شكوى، من بينهم إعلاميون يشتكون بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن عقوبات المخالفات تبدأ من الإنذار وتصل إلى الشطب من النقابة وفقًا لحجم الخطأ.

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