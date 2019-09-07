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توك شو

طارق سعدة: أعدنا ترتيب البيت الإعلامي بعد سنين الفوضى

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:48 م
طارق سعدة
طارق سعدة
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الأمور في البيت الإعلامي أصبحت تسير بشكل جيد، بعد أن كنا نسير في فوضى إعلامية عارمة.

وأكد طارق سعدة خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، على وضع ضوابط إعلامية عبر تقنين وترخيص الوسائل الإعلامية في مصر؛ علاوة على تحديد 3 معايير يتم من خلالها إحكام العمل في منظومة وسائل الإعلام لمنع حالة العشوائية التي كانت تسيطر على وسائل الإعلام في الماضي.

وأشار طارق سعدة إلى أنه تم تحديد 5 فئات تعمل في وسائل الإعلام المرئية، ولا بد أن تحصل على تصريح للعمل.

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