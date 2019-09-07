طارق سعدة: أعدنا ترتيب البيت الإعلامي بعد سنين الفوضى

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الأمور في البيت الإعلامي أصبحت تسير بشكل جيد، بعد أن كنا نسير في فوضى إعلامية عارمة.





وأكد طارق سعدة خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، على وضع ضوابط إعلامية عبر تقنين وترخيص الوسائل الإعلامية في مصر؛ علاوة على تحديد 3 معايير يتم من خلالها إحكام العمل في منظومة وسائل الإعلام لمنع حالة العشوائية التي كانت تسيطر على وسائل الإعلام في الماضي.



