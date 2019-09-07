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ديني

خالد الجندى: الفراعنة منهم أولياء صالحون لله

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:48 م
خالد الجندي
خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يظن أن كلمة فراعنة، لا يجوز أن تطلق على أي فئة من المسلمين، لأنهم كانوا فئة ضالة، وبعض تجار الإسلام يتحدثون على أن مصر دولة فراعنة ويسيئون للفراعنة، معقبًا: "كلمة الفراعنة بقت مسبة، وهذا أمر في منتهى الإجحاف".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن كلمة الفراعنة ليست بالضرورة أن تكون علامة على الظلم أو الإجحاف، خاصة أن الفراعنة كان بينهم أولياء لله، معقبًا: "الفراعنة دول بهم أنقى أنواع البشر، وكان بينهم امرأة فرعون، امرأة فرعون ستحشر مع موسى عليه السلام".

وتابع: إن امرأة نوح عليه السلام ستحشر مع فرعون، متابعًا: "من أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه، حتى ولو كان ابن نبي من أنبياء الله".

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