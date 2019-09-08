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ثقافة

19 فرقة من 9 دول عربية وأجنبية.. ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:03 م
ختام فعاليات مهرجان
ختام فعاليات مهرجان الاسماعيلية الدولى للفنون الشعبية
انجي هيبة
شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ونائبه المهندس أحمد عصام يرافقهما اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وجمع كبير من قيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلى عدد من الدول العربية والأجنبية الاحتفالية الكبيرة لاختتام فعاليات الدورة العشرون لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية التى أقيمت باستاد النادى الاسماعيلى بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة نائبا عن وزيرة الثقافة.

وخلال الاحتفال قام محافظ الإسماعيلية بتكريم جميع رؤساء الوفود والفرق التى شاركت فى دورة المهرجان لهذا العام والبالغ إجماليها عدد 19 فرقة وإهداء كل رئيس فرقة درع المهرجان وشهادة تقدير.

كما قام المحافظ بتكريم جميع الرعاة الرسميين من أبناء الإسماعيلية الذين ساهموا فى دعم المهرجان وتم إهداؤهم درع المحافظة.

كما قدمت الفرق المشاركة بالمهرجان استعراض وداع المهرجان الذى أخرجه الفنان ماهر كمال مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافى ومدير المهرجان ومخرج حفلى الافتتاح والختام.

وتم عمل استعراض جماعى للفرق المشاركة، على لحن المهرجان المميز "كل الشعوب جاية تغنى فى مهرجان الإسماعيلية والكل يقدم فنا من الفنون الشعبية".

ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك فى دورة المهرجان لهذا العام عدد 19 فرقة فنية تمثل عدد 9 دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 10 فرق محلية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

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