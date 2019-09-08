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مرأة

حظك اليوم الأحد 8-9-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي والصحى أبعد عن ضجيج الزملاء

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:06 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الأحد 08 سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد - توقعات الابراج لبرج العقرب.


برج العقرب:
مهنيًا: ترغب اليوم في الهدوء وتمضية الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء والعمل حتى يعود التركيز النشاط للأسبوع القادم.
عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي أشخاصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم اذا كنت عازب اما المرتبط فاليوم مناسب لسهرة رومانسية خارج البيت.
صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.

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