بني سويف يضم المهاجم الايفواري إبراهيم كونيه رسميا

نجح مجلس إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، في التعاقد مع اللاعب الإيفواري إبراهيم كونيه، لدعم هجوم الفريق خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب.



ووقع اللاعب إبراهيم كونيه على عقود الانضمام للفريق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بناء على طلب حسن موسي المدير الفني للفريق ، استعدادا للموسم الجديد.



وجاء التعاقد مع اللاعب إبراهيم كونيه بعد اقتناع الجهاز الفنى بقدراته من خلال رؤيته فى التدريبات خلال معسكر الإسكندرية، ومشاركته في بعض المباريات الودية.



ويعد كونيه ثاني لاعب إفريقي ينضم لصفوف الفريق خلال تلك الفترة بعد التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري الشاب أتبونج ليتشا، خلال صفقات الفريق للموسم الجديد.



ويبلغ كونيه من العمر ٢١ عاما وتم ضمه للفريق فى ظل الرغبه لاستكمال صفقات الفريق الجديدة استعدادا للممتاز ب.

