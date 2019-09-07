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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد خطوبة طفلين .. برلمانية تهاجم أولياء الامور وتطالب بحملات توعية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:49 م
صورة الطفلين
صورة الطفلين
حسن رضوان
علقت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة بمجلس النواب على ظاهرة خطوبة طفلين بمحافظة الغربية بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود، معقبة:" من ضمن الظواهر التي انتشرت مؤخرًا بسبب عدم الوعي".

وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنها تقدمت بمشروع قانون يحظر زواج الاطفال وتم تحويلة للحكومة للصديق عليه إلا أنها وضعت بعض التعديلات الخاصة به وإعادته للبرلمان الذي من المقرر أن يناقش هذه التعديلات خلال دور الانعقاد القادم.

وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون وضع عقوبات صارمة تقع على كاهل أولياء الأمور الذين سهلوا عملية زواج الأطفال ومن ضمن هذه العقوبات غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، بالاضافة إلى عقوبة العزل من الوظيفة التي يعاقب بها المأذون مرتكب هذه الكارثة.

وطالبت النائبة بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول خطورة الخطبة في الصغر وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى تهديد مستقبل جيل واعد ليس لديه الفكر السليم لكي يقرر اختيار شريك حياته، إضافة إلى خطورة زيادة نسبة العنوسة في مصر.

واكدت النائبة أن السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة هو أولياء الأمور الذين يفتقدون للوعي الكامل ودور وسائل الإعلام والمساجد ومراكز الشباب أن تقوم بتوعيتهم للقضاء تماما على أي ظاهرة تهدد مستقبل شباب مصر.

يأتي ذلك بعد أن ارتبطت فتاة فى نهاية إتمام مرحلة التعليم الابتدائي عاطفيا بابن خالها الأكبر والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، وبمسقط رأسهما بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، لاقى الأمر استحسان عائلتهما ودفعهما إلى إقامة حفل خطوبة عائلي للم شملهما وربطها بـ دبلة الخطوبة يوم الثلاثاء الماضي.

ورصد "صدى البلد" تداول أفراد عائلتي الطفلين لـ صورهما عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسط كتابة عبارات "ألف مبروك للعروسين وربنا يتمم بخير" و "عقبال حفل الزفاف المبارك" و "زين ما اخترتوا ونسبتوا ونعم العريس والعروسه"، فضلا عن التقاط صور خاصة لقصة الحب التي نشأت بين أصغر المخطوبين.

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