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أخبار العالم

بريكست لم يعد أولوية.. وزيرة العمل البريطانية تقدم استقالتها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:08 م
وزيرة العمل البريطانية
وزيرة العمل البريطانية أمبر رود
أحمد محرم
ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن وزيرة العمل البريطانية أمبر رود قدمت استقالتها من منصبها، وأنهت عضويتها في حزب المحافظين؛ احتجاجا على إبعاد من أسمتهم "المحافظين المخلصين".

وأعربت رود عن اعتقادها أن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا منه لم يعد أولوية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ووصفت رود طرد 21 عضوًا من حزب العمال الثلاثاء الماضي بأنه "اعتداء على الشرف والديمقراطية".

وتم طرد ما لا يقل عن 21 نائبًا من حزب المحافظين - الحزب الحاكم - بعد التصويت ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، في محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون الصفقة.

وأثار تحرك "جونسون" لطرد حزب المحافظين المتمردين غضب العديد من أعضاء الحزب البارزين.

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