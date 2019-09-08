ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل الدراسة احرصي على إعطاء طفلك مشروبات التركيز والطاقة الطبيعية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
8ص)قبل الدراسة أحرصي
8ص)قبل الدراسة أحرصي على أعطاء طفلك مشروبات التركيز والطاقة
أسماء عبد الحفيظ
التغذية السليمة قد تكون هي الحل المثالي لمشكلة انخفاض التركيز وقلة الطاقة لديهم، لذلك علينا أن نحرص دائما على تناول أطفالنا للعناصر الغذائية والمشروبات، التي تحتاجها أجسادهم لأداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة كبيرة.

قدمت الشيف زينب مصطفى، مجموعة من مشروبات الطاقة للأطفال، يمكننا إعدادها بكل سهولة في المنزل تزيد من نشاط الطفل وترفع معدل التذكير لدية .

الكيوي
من الفاكهة اللذيذة التي يحبها الأطفال، وأضافت لها زينب مصطفى، الخيار والتفاح والكرفس وعسل النحل، لصنع مشروب قادر على زيادة طاقة الطفل.

موز بالكاكاو والكيوي
الكاكاو من العناصر الغذائية التي لو أضيفت إلى أي شيء سيكون مُفضلا بالطبع لأطفالنا، ويمكننا زيادة فائدة المشروب عن طريق إضافة مجموعة من الفواكه، كالموز والكيوي واللبن والعسل.

مشروب تركيز وطاقة بالتمر
التمر يعني مقدارًا هائلًا من الطاقة، ولن نحتاج سوى لجوز الهند والزبيب وكريمة الزبدة، لعمل هذا المشروب المميز.

عصير الخضار للتركيز
بمزيج من الفلفل الرومي والخوخ والموز والبرقوق والعسل، قدمت زينب مصطفى، عصير الخضار، الذي يساهم في رفع معدلات التركيز لدى الأطفال.

عصير الأناناس والخوخ للطاقة
الأناناس والخوخ ثنائي يمكن دمجه بسهولة في مشروب لذيذ، ولزيادة الفائدة يمكننا أن نضيف له الأناناس والجبنة الكريمي وعصير البرتقال.

عصير الباربا للطاقة
البنجر من المكونات التي أصبح لها شعبية كبيرة مؤخرًا، وبإضافة البرتقال والعسل الأبيض له سنحصل على مشروب مليء بالطاقة.

ترشيحاتنا

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

تعليق ناري من حلمي طولان على عودة شيكابالا للزمالك.. فيديو

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

بعد انتهاء الجمعية العمومية.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك

قبل انطلاق العام الدراسي .. احذري شراء هذه الأدوات المدرسية لأبنائك

بسبب حادث السيارة .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور