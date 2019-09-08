قبل الدراسة احرصي على إعطاء طفلك مشروبات التركيز والطاقة الطبيعية

التغذية السليمة قد تكون هي الحل المثالي لمشكلة انخفاض التركيز وقلة الطاقة لديهم، لذلك علينا أن نحرص دائما على تناول أطفالنا للعناصر الغذائية والمشروبات، التي تحتاجها أجسادهم لأداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة كبيرة.



قدمت الشيف زينب مصطفى، مجموعة من مشروبات الطاقة للأطفال، يمكننا إعدادها بكل سهولة في المنزل تزيد من نشاط الطفل وترفع معدل التذكير لدية .



الكيوي

من الفاكهة اللذيذة التي يحبها الأطفال، وأضافت لها زينب مصطفى، الخيار والتفاح والكرفس وعسل النحل، لصنع مشروب قادر على زيادة طاقة الطفل.



موز بالكاكاو والكيوي

الكاكاو من العناصر الغذائية التي لو أضيفت إلى أي شيء سيكون مُفضلا بالطبع لأطفالنا، ويمكننا زيادة فائدة المشروب عن طريق إضافة مجموعة من الفواكه، كالموز والكيوي واللبن والعسل.



مشروب تركيز وطاقة بالتمر

التمر يعني مقدارًا هائلًا من الطاقة، ولن نحتاج سوى لجوز الهند والزبيب وكريمة الزبدة، لعمل هذا المشروب المميز.



عصير الخضار للتركيز

بمزيج من الفلفل الرومي والخوخ والموز والبرقوق والعسل، قدمت زينب مصطفى، عصير الخضار، الذي يساهم في رفع معدلات التركيز لدى الأطفال.



عصير الأناناس والخوخ للطاقة

الأناناس والخوخ ثنائي يمكن دمجه بسهولة في مشروب لذيذ، ولزيادة الفائدة يمكننا أن نضيف له الأناناس والجبنة الكريمي وعصير البرتقال.



عصير الباربا للطاقة

البنجر من المكونات التي أصبح لها شعبية كبيرة مؤخرًا، وبإضافة البرتقال والعسل الأبيض له سنحصل على مشروب مليء بالطاقة.