خالد الجندى: الزوجة تاركة الصلاة لن تكون مع زوجها الصالح فى الجنة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأسرة المجتمعة على الإيمان، ستكون كذلك فى الآخرة، والأسرة التى بها شخص غير مؤمن لن تجتمع مع بعضها سيكون منهم فى النار.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "يعنى لو زوجة تاركة للصلاة وزوجها صالح هى هتكون فى النار وهو هتكون فى الجنة.



وأكد أن الصلاة ركن أساسى من الدين، من تركها هدم الدين، وأيضًا العكس أى عضو من الأسرة غير مؤمن سيفترق فى مكان آخر.

