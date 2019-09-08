بمكونين من منزلك .. وصفة لاستعادة لون بشرتك بعد المصيف

يعد المصيف المشكلة الأكبر لاستعادة لون البشرة الطبيعي كما كانت على طبيعتها مع اسمرارها من الطقس الحار والبحر .



قدمت الشيف رضوى الشرشبيني أهم الوصفات الطبيعية لاستعادة لون بشرتك بعد المصيف وهى عبارة عن الأتي :



وصفة الليمون والعسل

يوضع عصير الليمون على البشرة مع فركها جيدًا، ثم يترك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، وبعد غسل البشرة بماء فاتر، يوضع ماسك العسل مع الابتعاد عن منطقة العينين، وذلك لشد البشرة وتفتيحها.



تكرر الوصفة مرة كل أسبوع، ولكن لا تتناسب هذه الوصفة مع البشرة الحساسة .