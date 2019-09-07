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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الرياضة.. تركي ال شيخ يهدي مشجعًا مصريًا BMW.. وموقف إنساني لـ مرتضى.. أزارو يحسم مصيره

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:19 م
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي : 

تركي ال الشيخ يهدي مشجعا مصريا سيارة BMW لهذا السبب 

- أهدي تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، سيارة BMW لمشجع مصري، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بعد توقع الأخير النتيجة الصحيحة لمباراة ألميريا مع مالاجا. 

موقف إنساني لـ مرتضى منصور بعد وفاة صحفى..تفاصيل 

- تفاعل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع خبر وفاة الصحفى الشاب محمد فاروق الذى يعمل بجريدة الأسبوع ومجلة النادي . 


كهربا في رسالة لـ نجم الأهلي: تبقى رمزا شامخا من رموزنا 

- هنأ محمود عبدالمنعم "كهربا" ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بمناسبة عيد ميلاه . 

بشكل رسمي.. وليد أزارو يحسم مصيره مع الأهلي 

- كشف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي حقيقة إقتراب رحيله عن القلعة الحمراء ، بعد الأخبار المتداولة عن تلقيه عروض من قبل عددًا من الأندية الفرنسية. 

إعارة نجم الزمالك لأحد أندية الدوري المصري والإعلان خلال ساعات 

- أنهى مسؤولو نادي المقاولون العرب اتفاقهم مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل. 

شاهد.. الشكل الجديد لـ كأس مصر 

- صمم الاتحاد المصري لكرة القدم كأسا جديدة لتقدم للفائز ببطولة كأس مصر يوم الأحد حين يجري النهائي بين الزمالك وبيراميدز في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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