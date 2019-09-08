انزعاج برلماني من خطوبة طفلي الغربية.. حقوق النواب: باعوا مستقبل أبنائهم بثمن بخس.. ومشروع قانون جديد لتوقيع غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه في حالة زواج القصر

باعوا مستقبل أبنائهم بثمن بخس.. حقوق الإنسان تعلق على حادثة خطوبة طفلين

بعد خطوبة أطفال ابتدائي.. برلمانية تهاجم أولياء الأمور وتطالب بحملات توعية

تفتح بابا للزواج العرفي.. برلماني يحذر من ظاهرة خطوبة طفلين بالغربية

ارتبطت فتاة فى نهاية إتمام مرحلة التعليم الابتدائي عاطفيا بابن خالها الأكبر والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، وبمسقط رأسهما بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، لاقى الأمر استحسان عائلتهما ودفعهما إلى إقامة حفل خطوبة عائلي للم شملهما وربطها بـ دبلة الخطوبة يوم الثلاثاء الماضي.ورصد"صدى البلد" تداول أفراد عائلتي الطفلين لصورهما عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسط كتابة عبارات "ألف مبروك للعروسين وربنا يتمم بخير" و "عقبال حفل الزفاف المبارك" و "زين ما اخترتوا ونسبتوا ونعم العريس والعروسه"، فضلا عن التقاط صور خاصة لقصة الحب التي نشأت بين أصغر المخطوبين.وعلقت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة بمجلس النواب على ظاهرة خطوبة طفلين بمحافظة الغربية بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود، معقبة:" من ضمن الظواهر التي انتشرت مؤخرًا بسبب عدم الوعي".وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنها في الفترة السابقة تقدمت بمشروع قانون يحظر زواج الاطفال وتم تحويلة للحكومة للتصدير عليه إلا أنها وضعت بعض التعديلات الخاصة به وإعادته مرة أخرى للبرلمان الذي من المقرر أن يناقش هذه التعديلات خلال دور الانعقاد القادم.وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون وضع عقوبات صارمة تقع على كاهل أولياء الأمور الذين سهلوا عملية زواج الأطفال ومن ضمن هذه العقوبات غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، بالاضافة إلى عقوبة العزل من الوظيفة التي يعاقب بها المأذون مرتكب هذه الكارثة.وطالبت النائبة بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول خطورة الخطبة في الصغر وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى تهديد مستقبل جيل واعد ليس لديه الفكر السليم لكي يقرر اختيار شريك حياته، إضافة إلى خطورة زيادة نسبة العنوسة في مصر.واكدت النائبة أن السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة هو أولياء الأمور الذين يفتقدون للوعي الكامل ودور وسائل الإعلام والمساجد ومراكز الشباب أن تقوم توعيتهم للقضاء تماما على أي ظاهرة تهدد مستقبل شباب مصر.وقال النائب عادل شهاب الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان، في البرلمان، إن خطوبة الطفلين التي حدثت منذ أيام في محافظة الغربية، أيقظت بداخلنا نيران الإنسانية، ودفعتني نحو التفكير في خطورة الموقف، والإستعداد لمناقشة هذه القضية في البرلمان، لوضع حدود تمنع تكرار هذه الواقعة.وأوضح النائب في تصريحات لـ "صدي البلد" بأن هذا الأمر يشبه في خطورته الزواج العرفي، ولا يختلف عنه كثيرا، فكلاهما ضرر يجب التصدي له، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأطفال صغار، يتم إجبارهم بشكل أو بآخر علي تنفيذ رغبات الأسرة، مما يؤدي الي عدم تقبلهم كلا منهم الاخر ويتجه الاخر الي الزواج العرفي.وأفاد النائب بأن هذا الأمر له علاقة قوية بانتشار الطلاق، وعدم التفاهم بين الزوجين، حيث أن الإرتباط المبكر لا يتحمل الطرفان مسؤوليته، لصغرهما، ولعدم نضج عقلهما في التعامل مع مختلف الأمور .وشدد النائب على ضرورة اهتمام وسائل الإعلام، وتناولها الجاد لمثل هذه القضية الخطيرة، التي تهدد سلامة الأطفال، وحقهم الطبيعي في الحياة المنظمة، والقدرة على الاختيار الحر.وقال صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان، في البرلمان، إن حادثة الخطوبة المبكرة التي تكررت في محافظة الغربية منذ يومين، بين فتاة تبلغ أربعة عشر عاما وطفل يبلغ ثلاثة عشر عاما، هي كارثة جديدة تثبت انعدام الوعي عند هذه الأسر.وأضاف أنهم بهذا التصرف غير المسئول قد يتسببون في تدمير الولد والبنت على حد سواء، لأن طبيعة الإنسان في هذه الفترات العمرية هي التقلب، وربما يكتشف الولد بعد بلوغه السن القانونية للزواج بأنه لا يريد الفتاة، أو العكس، وبالتالي تحدث تحولات لم تكن في الحسبان.وأوضح "الدالي" أن أي تحول بعد ذلك قد يؤثر على مستقبل الفتاة على وجه الخصوص، لأنها ارتبطت لأعوام طويلة وقد اقترن اسمها بهذا الطفل، وبالتالي فقد باعوا مستقبلها بثمن بخس، مقابل بعض المطامع المادية أو بسبب قلة الوعي.وشدد النائب على ضرورة إطلاق حملات توعية بداخل كل المحافظات، وأن يتحدث علماء النفس على شاشات التلفاز حول هذه الظاهرة، ليتم تغيير الأفكار الأسرية ، والتي هي العامل الأساسي في وقوع هذه الحوادث.