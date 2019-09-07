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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:23 م
صدى البلد
كريم عاطف
أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية , بعد مواصلة إعصار دوريان تقدمه نحو الولايات المتحدة، وانتشار صور تدميره لعدد من جزر الباهاما، وارتفاع الأمواج حتى أسطح المنازل الخشبية، مما أدى لتدمير القوارب والسيارات وأي شيء في مساره .

وأدى الخوف من القوة المدمرة للإعصار إلى قيام أمريكي يدعى باتريك إلدريدج يقيم في جاكسونفيل بولاية فلوريدا بإبتكار طريقة فريدة لحماية سيارته من الإعصار المدمر، حيث قام بتوفير مساحة داخل مطبخ منزله ليركن به سيارته وهي من نوع Smart.

وعند الانتهاء من توفير المساحة للسيارة قام باتريك بوضعها داخل المطبخ، وهو ما أكدته زوجته السيدة جيسيكا .

حيث نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور للسيارة وهي مركونة داخل المطبخ، وقالت فيه أن زوجها يشعر بالخوف من أن تطير سيارته لذلك ركنها داخل مطبخ منزلهم.
سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور
سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور
سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور
سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور

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