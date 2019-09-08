التموين: انتهاء معرض أهلا مدارس.. الثلاثاء

تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية الثلاثاء المقبل، من موسم معرض أهلا مدارس علي مستوي المحافظات، بعد إقبال المواطنين عليه بصورة كثيفة منذ افتتاحه أول الشهر الجاري وحتي الآن.



شهد المعرض خلال الـ 5 أيام السابقة، إقبالا مكثفا من المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية علي مستوي المحافظات، بمشاركة اتحاد الغرف التجارية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي المحافظات؛ إذ تم بيع المنتجات بأسعار مخفضة وصلت لـ40% .



واعلنت الوزارة في وقت سابق عن مد فترة المعرض لـ 10 سبتمبر الجاري، حتي يتسني للمواطنين شراء كافة احتياجاتهم، ضمن اجراءاتها لمراعاة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.



واستمر عمل الشركات العارضة للمواد المدرسية المباعة للمواطنين داخل معرض أهلا مدارس علي مدي أكثر من 11 ساعة متصلة يوميا، إذ يبدأ العمل من 10 صباحا وحتي الساعة 9 من مساء اليوم.

