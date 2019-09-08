بعد شنق كلب الغردقة.. البيطريين: ضوابط قانونية لمقتني الحيوانات .. ودعوى قضائية ضد مالكه.. ومطالب بتغليظ العقوبة

البيطريين تفجر مفاجأة حول واقعة كلب الغردقة المشنوق

«البيطريين»: قرار عاجل ضد مالك كلب الغردقة المشنوق

بعد شنق كلب الغردقة.. البيطريين توضح عقوبة تعذيب أو سجن الحيوانات



وأوضح عضو المجلس، أن القوانين تجرم استخدام العنف ضد الحيوانات حتى بالمجازر أثناء الذبح، وخاصة قانون رقم 53 لسنة 1966، وبالاضافة الى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1967.



وأثار كلب الغردقة المشنوق من الدور الرابع بإحدى العمارات السكنية شمال منطقة الأحياء بمدينة الغردقة غضب الأهالي، حيث تم تركه لساعات بعد موته.



ونشر حساب يحمل اسم سيدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة صادمة يظهر فيها كلب تم ربطه من رقبته في بلكونة إحدى الشقق السكنية بالدور الرابع مشنوقا.



وكشفت السيدة التي تسكن أمام العمارة السكنية ان رقم العمارة ١١١ خلفي وان أصحاب الشقة غير موجودين بالشقة من الساعة العاشرة صباح اليوم.



وأضاف شهود العيان طبقا لشهاداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ربما انتحر الكلب نتيجة عدم الاهتمام به وتركه مسجونا، مؤكدين أن الكلاب لا تحب الحبس.



قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن حقوق الحيوان في مصر غير متوفرة بالكامل على الرغم من أن الحيوانات كائنات حية لها حقوق لابد من توافرها بمواد قانون تحميها، مضيفا أن أكبر دليل على ذلك حادث شنق كلب الغردقة.



وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب وضع القوانين التي تمنع حيازة الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص، مع عدم التجول بها في الأماكن العامة أو استخدامها فى ترويع المواطنين، مضيفا أن أول قرار صدر في العصر الحديث يخص الرفق بالحيوان في 5 يونيو 1902 أصدرت الخديو إسماعيل حلمي، حيث نص على مايلي، المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن 7 أيام أو بغرامة واحد جنية مصرى على أى شخص يقوم بعمل واحد أو أكثر من الممارسات التالية:



- الأحمال الزائدة للحيوانات المعدة للركوب وللجر بأحمال تزيد على قدرتها.

- استخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة فى العمل.

- التعذيب أو سجن الحيوانات فضلا على التغذية أو المشرب أو التهوية الغير سليمة.

- التعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة والمستأنسة.

- استخدام الحيوانات فى المشاجرات فيما بينهم.

- التعذيب للحيوانات البرية والغير مستأنسة والأسيرة منها.



وصدر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، الذي حدد في فصله الثالث تحت عنوان ” حماية الطيور النافقة للزراعة والحيوانات البرية وعدم استعمال القسوة في الحيوانات



ويشتمل على عدد من المواد ( مادة 117 /118/ 131/119/ /146)



المادة ( 117, 118) والتى حددت بها حظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو الإمساك بأي طريقة ، كما يخطر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميته كما يحظر إتلاف أوكار الطيور.



المادة ( 119):تحظر استعمال القسوة مع الحيوانات وقد صدر بناءًا على هذه المادة قرار رقم 27 لسنة 1967 يحدد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر وهى :



- تعتبر القسوة على الحيوانات في الحالات الآتية : -



1 – إجهاد الحيوان المعد للركوب أو الحمل والجر بالأحمال الزائدة عن حد طاقته أو إستخدام الحيوانات المصابة بمرض أو جرح أو عاهه تجعلها غير قادرة على العمل بحالة طبيعية .

2 - حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب أو الإهمال في تقديم ما يلزمه من غذاء أو ماء أو هواء .

3 – استخدام الحيوان في أعمال المناطحة أو المناقرة أو المصارعة .

4- ربط الحيوان بقصد جعله هدفًا للتصويب عليه .

5– إجبار الحيوان علي أداء حركات خاصة والاستعانة في ذلك بإرهابه أو تعذيبه لأداء هذه الحركات.

6 – إرغام الحيوان علي أكل أو شرب مقادير فوق طاقته بقصد زيادة وزنه.

7 – استخدام الحيوان في غير العمل المألوف له مما يتسبب عنه أفزعه أو تعذيبه كاستخدام الخيول في عجن الطين.

8 – استخدام القسوة في إعداد الحيوانات للذبح في المجازر كالضرب على الرأس أو قطع العراقيب أو فقأ العين.



أثار كلب الغردقة المشنوق من الدور الرابع فى إحدى العمارات السكنية شمال منطقة الأحياء بمدينة الغردقة غضب الأهالي، حيث تم تركه لساعات بعد موته.وقالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقررة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، إن اقتناء الكلاب الأليفة أصبح موضة في الآونة الأخيرة دون النظر إلى خطورة الموقف من نقل الأمراض والأوبئة وظهور حالات الهجوم والسرع.وأكدت عضو المجلس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أغلب المُربين تعمي عيونهم بالتفاخر والتسلية، عن الاهتمام بالحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب، مشيرة إلى أن أكبر دليل على ذلك حادث شنق كلب الغردقة، الذي تركه صاحبه منذ الصباح مربوطًا فى البلكونة، ويجب تحرير دعوى قضائية ضد مالك الكلب و تغليظ العقوبة لعدم تكرار الموقف.وأوضحت "زكي"، أن واقعة كلب الغردقة أكبر دليل، علي عدم إدراك صاحبه لسلوكياته، والكلب المقتني يشعر بألفة مع مالكه وعند تركه فى البلكونة جاءت له حالة اكتئاب فقام بالانتحار، مضيفة أنه فى بعض الأحيان لا يتم إعطاؤه التحصينات الدورية اللازمة ضد الطفيليات والأوبئة والتي يمكن أن تكون سبب في الوفاة.وأفادت عضو المجلس، أنه يجب النظر مُجددًا إلى التشريعات التي تنظم تربية الحيوانات الأليفة، ووضع ضوابط صارمة على المُربين، مُضيفة أن جميع مزارع الكلاب لا تملك ترخيص مزاولة ولا خبرة لتربية الكلب.وقال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن التفسير المنطقي لواقعة كلب الغردقة المشنوق لا تدين أصحابه، مضيفا أن الكلب من سلالة جيدة ويحظى باهتمام كبير ومن المستحيل أن يكون قد قتله أحد.وأكد الحسيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أحد الجيران أفاد بخروج أصحابه فى العاشرة صباحا، وتم ربط الكلب بشرفة الشقة، ومع حركته وقيامه باللعب سقط من الشرفة ولسوء حظه لم يلق أحدا لينقذه.