الرقابة المالية: 8 شركات انتهت من توفيق الوضع القانوني

أعلن الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية عن وصول إجمالي الشركات التى قامت بتوفيق أوضاعها المالية فعليا، إلى 8 شركات.



وأشار عمران في تصريحات له إلى أنه سبق للهيئة مدة فترة توفيق أوضاع الشركات حتي منتصف الشهر الماضي، موضحا أن القرار ساعد العديد من تلك الشركات على تقنين وضعها.



وأضاف عمران، أن عدد الشركات التي بدأت فعليا من توفيق أوضاعها 31 شركة، مع استمرار 15 شركة أخرى في حسم ذلك الملف.