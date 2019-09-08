ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سكودا فابيا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
كريم عاطف - على الخشاب
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة سكودا فابيا موديل 2011 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

اسعار السيارة سكودا فابيا موديل 2011 المستعملة في مصر

جذبت السيارة سكودا فابيا موديل 2011 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

ويتراوح سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2011 والقريبة منها ما بين 70 آلاف إلى 75 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة سكودا فابيا موديل 2011 في سوق السيارات المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوق السيارات المستعملة.. أسعار سكودا اوكتافيا 2003 بعد التخفيضات.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الشاهين بعد التخفيضات.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار هيونداى كارينز بعد التخفيضات.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار بيجو 308 بعد التخفيضات.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار اسبرانزا بعد التخفيضات.. فيديو

انخفاض في أسعار اسبرانزا المستعملة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. رقصة مثيرة لـ فيفي عبده .. ابنة عمرو دياب في ملهى ليلي .. حادث مروع لـ حكيم

حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب منتخب مصر .. فيديو

احذر هذه العلامات.. إذا ظهرت على طفلك تدل على تعرضه لأذى فى المدرسة

مرشحة الرئاسة التونسية تعلن رغبتها في تغيير النظام السياسي

شخصيتي لا تصلح لقيادة الزمالك .. طولان: حزين على رحيل محمد إبراهيم للمقاصة

حدث ليلا... تطورات جديدة حول وفاة العالم النووي المصري.. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما.. وموعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور