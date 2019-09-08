أسعار سكودا فابيا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة سكودا فابيا موديل 2011 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



اسعار السيارة سكودا فابيا موديل 2011 المستعملة في مصر



جذبت السيارة سكودا فابيا موديل 2011 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2011 والقريبة منها ما بين 70 آلاف إلى 75 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة سكودا فابيا موديل 2011 في سوق السيارات المصرية.

