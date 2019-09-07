التعليم: الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة لـ تنسيق الثانوية العامة في هذا التوقيت

أكد الدكتور سيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة انتهت يوم الأربعاء، وسيتم الإعلان عن النتيجة غدًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا.





وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" ، أنه تقدم حوالي 187 ألف طالب في المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن هناك مقاعد شاغرة في بعض الكليات والمعهد.





ونوه المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إلى أن عدد المتقدمين للمرحلة الثالثة كان كثيرًا جدًا، ولكن عدد المتقدمين للمرحلة الثانية كان أكثر بالمقارنة بعدد المرحلة الثالثة.





وأكد "عطا"، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات يوم الإثنين المقبل للمتخلفين من المرحلة الأولى، أو المرحلة الثانية، أو المرحلة الثالثة بسبب أي ظرف تعرّض لها، عن تسجيل الرغبات في الثلاث مراحل الأولى، معلقًا: هذه هي الفرصة الأخيرة".





ونوّه المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، بأنه سيتم فتح باب تحويل تقليل الاغتراب لطلاب بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة.



