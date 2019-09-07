اهم اخبار اليوم | الرقابة النووية تحسم طبيعة وفاة العالم المصري.. 3 لاءات قبل كاس مصر ومانشستر سيتي في القاهرة

نشر موقع صدي البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة منها .. هيئة الرقابة النووية تصدر بيانا عن وفاة العالم المصري النووي بالمغرب وأيضا تحذيرات اتحاد الكرة قبل لقاء كاس مصر وأخيرا إقامة فاعلية لفريق مانشستر سيتي في القاهرة.. وغيرها من الأخبار.ساعات قليلة فارقة على مباراة نهائي كأس مصر في نسخته الـ 88، التي توج بها الزمالك في نسختها الأولى وحقق اللقب في العام الماضي على حساب سموحة بركلات الترجيح.ويعتبر الزمالك هو الأول والأخير في التتويج بلقب كأس مصر، حتى هذه النسخة التي سيخوضها الأبيض امام بيراميدز على ملعب برج العرب غدا الأحد الموافق 5-9-2019.حذر جيريمي كوربن وزير حزب العمال البريطاني المعارض من أن بوريس جونسون رئيس الوزراء ليس فوق القانون، وذلك بعد إعلانه أنه سيرفض طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، بعد تمرير مجلس العموم (البرلمان) لقانون يمنع الانفصال عن أوروبا بدون اتفاق.وقال كوربن، خلال زيارة إلى نورويك: "نشهد حدثا استثنائيا، حينما يقول رئيس الوزراء إنه فوق القانون".أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التابعة لوزارة الكهرباء، بيانا رسميا حول وفاة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بالهيئة، وذلك أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم عقدها خلال الفترة من 2 : 6 سبتمبر 2019 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية؛ أفاد السفير أشرف إبراهيم بأنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبوبكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.يبدو أن هناك سياسة جذب جديدة، تتبعها وزارة الطيران المدني بالتوازي مع الخطط التطويرية التي تقوم بها داخل المطارات المصرية بالمدن السياحية، ألا وهي الجانب الترفيهي، الذي لم تغفله وسط غمرة أعمال التطويرات والإنشاءات لمباني الصالات أو افتتاحات من أبوابها.في مشهد لافت للنظر، داخل المطارات المصرية بالمدن السياحية، هناك وبينما أنت تمر في طريقك داخل صالة المطار تجد عازف "كمان" يتوسطها، يقف ممسكا بآلته الموسيقية يشدو على أوتارها من المعزوفات الغربية والشرقية ما تطيب له النفس وتحلو، مستقطبًا ذاك الزائر القادم من دولة خارجية كانت أو داخلية، والمسافر أيضا إلى تلك الوجهات، في مشهد يعكس الرقي الحضاري والثقافي التي باتت عليها مطاراتنا المصرية.تلك المشاهد الراقية، لاقت استحسان الكثيرين سواء من المارين داخل صالات المطار أو المشاهدين لتلك اللحظات التي أخذت للمشهد عبر كاميرات المسافرين والعاملين بالمطارات، وأضفت أجواء سحرية مغايرة على المطارات، تجعلك تتمنى أن تزوره لمرة واحدة لتسجل أنت أيضا تلك الحظة.أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إقامة فعالية "'سيتي لايف" في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك يوم السبت القادم الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر.وأعلن الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت عن إقامة تلك الفاعلية في "كايرو فيستيفال سيتي" في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت القادم ، الموافق الرابع عشر من سبتمبر، ويأتي هذه الحدث ضمن جولة كؤوس مانشستر سيتي والتي يرعاها طيران الاتحاد.أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا بعدد من التحذيرات لجماهير الكرة المصرية قبل مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.وأكدت الجبلاية أنه انطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، فأنه أهاب بجماهير الكرة وعناصر اللعبة بضروروة الحرص على الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.