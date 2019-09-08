ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلوا ابن القصاص عشان الأرض .. مصرع فلاح في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:37 ص
مديرية امن بنى سويف
مديرية امن بنى سويف
محمد عبد الحليم
لقي فلاح مصرعه، مساء السبت، إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، وفرضت قوات الشرطة بمديرية الأمن كردونا أمنيا أمام منازل العائلتين، وضبط طرفي المشاجرة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر باستقبال المستشفى المركزي ل جثة فلاح يدعى " محمود . ك . ع " 33 عاما، مصاب طلق ناري بالرقبة، مقيم بندر ناصر، في مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبط طرفيها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتقل المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة إلى مكان الحادث على رأس قوة أمنية، حيث تبين أن مشاجرة بين عائلتي وحش والقصاص بمدينة ناصر، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، أسفرت عن مصرع فلاح يدعى " محمود . ك . ع" 33 عام، من أبناء عائلة القصاص، وتم نقله لمشرحة مستشفى ناصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا أمام منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وضبط طرفي المشاجرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مشاجرة بين عائلتين .. شاب يدفع حياته ثمنا لمعاكسات المحمول في بني سويف

بسبب لهو الأطفال.. مصرع شقيقين إثر إصابتهما في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

إصابة 8 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة وحادث تصادم ببني سويف

ترشيحاتنا

مش عاوزة أتجوز .. انتحار طالبة ببني سويف.. والاهالى: محبوبة ودمها خفيف

محاولة للنيل من سمعتها .. محامي بوسي يفجر مفاجأة عن حقيقة القبض عليها .. فيديو

بلع طقم السفرة .. استخراج 33 ملعقة وشوكة وخاتم دهب من معدة شاب بالدقهلية .. صور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تجاوز المصاعب

ترقص في ديسكو.. ابنة عمرو دياب تثير جدلاً واسعاً داخل ملهى ليلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور