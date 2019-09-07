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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. رد نارى من محمد صلاح.. اول ظهور لـ حكيم بعد انقلاب سيارته.. القرموطي يغني لـ عمرو دياب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
في اطار الخدمات التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري نقدم لكم موجز السوشيال ميديا، اليوم


بـ هدوء أعصاب .. رد محمد صلاح على منتقدي وجوده بـ تشكيل أفضل 11 لاعبا عالميا


رد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على منتقديه عبر السوشيال ميديا واتهامه بالأنانية في طريقة لعبه بصورة جديدة له وهو نائم.

حماقي يغني يا بتاع النعناع يا منعنع بمشاركة مصطفي حجاج..

شارك الفنان مصطفي حجاج جمهوره بفيديو جديد له مع الفنان محمد حماقي عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

جابر القرموطي يشعل مواقع التواصل بعد غنائه يتعلموا لـ عمرو دياب.

شارك الاعلامي جابر القرموطي جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو جديدا له وهو يغني لـلفنان عمرو دياب.

مازلت تبحث عني فى كل امراة.. رسالة غامضة من ياسمين صبري تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

من داخل المستشفى .. حكيم ينشر أول فيديو بعد إنقلاب سيارته
طمأن الفنان حكيم جمهوره علي سلامته بعد تعرضه لحادث سير بسيارته علي طريق السويس، ونشر حكيم فيديو من المستشفى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ليطمئن جمهور على حالته الصحية.

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