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منوعات

ميجان ميركل تنضم إلى فصل عام لليوجا وسط العوام

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
أحمد شريف
شاركت ميجان ميركل في فصل عام لليوجا يوم الجمعة الماضية في محاولة للتخلص من عناء تأخر رحلتها الجوية بعد وقت قصير من وصولها إلى مدينة نيويورك لمشاهدة صديقتها المقربة سيرينا وليامز وهي تتنافس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهدت دوقة ساسكس وهي في طريقها إلى فصل مودو يوجا مع صديق لها في حي ويست فيلادج العصري في مانهاتن.

وانضمت ميجان البالغة 38 سنة ، إلى صف كامل مدهش يصل عدده إلى 60 شخصًا في الاستوديو، والمتخصص في دروس اليوجا الساخنة.

و على الرغم من وجود عدد مذهل من الناس في نفس الاستوديو الصغير التي اضمت غليه ميجان كواحدة من أشهر النساء في العالم ، فإنه لم يتم تداول أي صورة لها بعد و هي في جلسة اليوجا.

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