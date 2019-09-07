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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اخبار البرلمان: انخفاض اسعار هذه السلع بعد تدهور الدولار..قلق برلماني من رفع ثمن الدواجن بعد حظر استيرادها.. وجدولة ديون المتعثرين قريبا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الشبت 7 سبتمبر:

في أسوأ أداء أسبوعي للدولار.. البرلمان: انخفاض أسعار هذه السلع قريبا

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه، خلال الأسبوع المنصرم، حيث سجل 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع، مقارنة بـ 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، بداية الأسبوع.

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

أعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، أنه في ظل التدني في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.

زراعة البرلمان تكشف أسباب حظر استيراد الدواجن من الخارج

أشاد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بقرار وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها، مشيرًا إلى أنه يساهم بشكل كبير في دعم المنتج المحلي أمام المنتج المستورد.

كيف تحصل على سيارة ميني فان بدل التوك توك.. محلية النواب تجيب

أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون خاص بتحويل التوك توك لـ سيارة ميني فان، واعطاء مهلة لاصحاب التكاتك للترخيص لاستلام السيارة، وإستثناء النجوع الصغيرة من إلغاء التوك توك.

الحكومة تعلن أسماء 6350 مستحقا لتعويضات النوبة.. وتبدأ تلقي التظلمات حتى الخميس

أعلن مساء السبت المستشار عمر مروان – وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة – أن محافظة أسوان علقت أسماء مستحقي التعويضات من متضرري النوبة ممن لم يسبق تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها والتعويضات المخصصة لكل منهم ، في ذات اماكن لجان تقديم الرغبات.

جدولة ديون المتعثرين من اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. قريبا

قال النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في البرلمان، إن المجلس يسعي جاهدا للجلوس مع رؤساء البنوك علي طاولة المفاوضات، لجدولة المديونية بالنسبة للمتعثرين عن سداد القروض، وجدولة المديونية تعني تخفيضا لكمية الدين وتمديدًا للمدة الزمنية المتاحة لتسديده.

بشرى سارة.. البرلمان يعتزم إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين

انتهى النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

استبدال التوكتوك بـ ميني فان.. علاقة القرار بـ قانون المرور الجديد وموعد تطبيقه

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

برلماني يكشف عن موعد خروج 3 قوانين إلى النور بدور الانعقاد المقبل

قال عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب، أن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها ومتابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير، قوانين "المحليات الجديد" و"مجلس الشيوخ" و"الانتخابات".

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