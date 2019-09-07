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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:42 م
ميليشيات مسلحة في
ميليشيات مسلحة في ليبيا
رويترز
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن مسلحين فتحوا النار يوم الجمعة داخل مقر وحدة تابعة لها لحفر وصيانة الآبار في طرابلس.

وذكرت المؤسسة في بيان أن رجلين ملثمين اقتحما المبنى واحتجزا حارسين حتى صباح اليوم التالي.

وأضاف البيان "تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة".

ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى.

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