سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن مسلحين فتحوا النار يوم الجمعة داخل مقر وحدة تابعة لها لحفر وصيانة الآبار في طرابلس.



وذكرت المؤسسة في بيان أن رجلين ملثمين اقتحما المبنى واحتجزا حارسين حتى صباح اليوم التالي.



وأضاف البيان "تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة".



ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى.

