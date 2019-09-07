عزل وزير.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

#أمر_ملكي: يعفى معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه.

يعين المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.



#أوامر_ملكية pic.twitter.com/U7itQwt279 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 7, 2019

أفادت قناة السعودية في خبر عاجل بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، أصدر مجموعة من الأوامر الملكية.وتضمنت الأوامر المكلية الجديدة، إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة من منصبه.كما تضمن الأمر الملكي تولي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لـخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.وأيضا أصدر الملك سلمان أمرا بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة من منصبه.وكذلك أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.