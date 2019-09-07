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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عزل وزير.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:45 م
أوامر ملكية جديدة
أوامر ملكية جديدة للملك سلمان بن عبدالعزيز
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أفادت قناة السعودية في خبر عاجل بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، أصدر مجموعة من الأوامر الملكية.

وتضمنت الأوامر المكلية الجديدة، إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة من منصبه.

كما تضمن الأمر الملكي تولي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لـخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

وأيضا أصدر الملك سلمان أمرا بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة من منصبه.

وكذلك أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

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