ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية للجهات غير الهادفة للربح لـ6.1 مليار جنيه

سجلت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لجهات لا تهدف للربح بالعملة المحلية لـ6.1 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 5.97 مليار جنيه في إبريل السابق بفارق 130 مليون جنيه، ومقارنة بـ 5.852 مليار جنيه في مارس 2019 بزيادة بلغت 248 مليون جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للهيئات الأجنبية العاملة في مصر انخفضت إلي 411 مليون جنيه بعد أن كانت 785 مليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 715 مليون جنيه في مارس 2019



ووصلت أرصدة التسهيلات المقدمة للأفراد الطبيعين نحو 325.4 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 323.212 مليار جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 317.524 مليار جنيه في مارس السابق



و ذكر التقرير أن القطاع الخارجي بلغت أرصدته 1.1 مليار جنيه مقابل 746 مليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 715 مليون جنيه في مارس السابق













