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رياضة

شوقي غريب: نعد المنتخب الأوليمبي للمنافسة في أولمبياد طوكيو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:50 م
شوقي غريب، المدير
شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي
حسام الحارتي
قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، إن لاعبي المنتخب استطاعوا تحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهة المنتخب السعودي والتي انتهت لصالح المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل أهداف .

وأضاف خلال لقائة بفضائية " أون سبورت "، أنه يعطي الفرصة لكافة اللاعبين من أجل تخطي المرحلة المقبلة والوصول إلى أولمبياد طوكيو"2020".

وأوضح شوقي غريب ان معسكر إعداد اللاعبين تتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتحفظات من أجل تحقيق كافة النتائج الإيجابية والمنافسة على ميدالية فى أولمبياد طوكيو.

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