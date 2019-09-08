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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

11 يوما بدون مياه شرب .. أهالي مدينة السلام: أغيثونا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسلت المواطنة منى محمد ، المقيمة فى مدينة السلام بالقاهرة أملاك 2 خلف المرور عمارات الإسكان الاجتماعى، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص انقطاع المياه منذ 11 يوما، بشكل متواصل عن عمارات خلف المرور بعمارات الإسكان الاجتماعى.

وناشدت المسئولين ضرورة التدخل لحل المشكلة ويمكن التواصل معها على الرقم التالى 01222344814.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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