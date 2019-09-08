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محافظات

في هذه الحالة يجوز للدولة إعدام كلبك الخاص.. تعرف عليها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:06 ص
كلب مسعور
كلب مسعور
عبد العزيز جمال
أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن ضرورة تحصين وترخيص وتكميم الكلاب قبل الخروج إلى الشارع.

وأكدت المديرية أن الكلب غير المحصن وغير المرخص يتم ضبطه والتحفظ عليه لأنه يكون مخالفا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مادة 125 .

وتنص المادة على ضرورة تحصين الحيوانات لمنع انتشار الأمراض الوبائية والمعدية الضارة للإنسان.

كما أكدت على أن يكون الكلب مكمم في الأماكن العامة وفي حالة عدم وجود الكمامة يكون مخالفا للقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 مادة 3 التي تنص على أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة من الإمام أثناء وجودها بالطرق والأماكن العامة والمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.

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