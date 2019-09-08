ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

هتسجن.. مواطن يناشد أهل الخير مساعدته في سداد ديونه

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
أسرة بسيطة الحال تحيط بها متاعب الحياة وتكالبت عليها الديون، وبلغت الحاجة منهم كل مبلغ فأصبحت في هم بالليل ومذلة بالنهار، خاصة أن الأخ هو رب الأسرة والعائل الوحيد لها بعد وفاة أبيه وهو عاجز أمامهم عن الوفاء بأبسط متطلبات إخواته البنات.

يقول أحمد حسن ، ٣٠عاما، يقيم في حى حلوان بالقاهرة فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: "أعول 3 بنات كلهن في مراحل التعليم المختلفة، بعد وفاة والدى، مما جعلنى أستدين مبالغ من المال لا يمكننى سدادها- لذلك أناشد فاعل خير مساعدتى في سداد الديون".

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٨٢٠٩٠٥١٨

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسنة تناشد أهل الخير: أحتاج مبلغا شهريا يساعدني على متاعب الحياة

أب يناشد أهل الخير تحمل نفقات صيانة سماعات الأذن لأولاده

محمد يناشد أهل الخير: بترت ساقي وأحتاج لـ كرسي متحرك

مسن يناشد أهل الخير لمساعدته في تكاليف العلاج والمعيشة

أب من قنا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: طفلتي تحتاج إلى جراحة عاجلة

طفل يحتاج للتبرع بالدم لإجراء عملية قلب مفتوح

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

بعد شنق كلب الغردقة.. البيطريين: ضوابط قانونية لمقتني الحيوانات .. ودعوى قضائية ضد مالكه.. ومطالب بتغليظ العقوبة

يستوعب 20 مليون راكب سنويا.. 5 معلومات عن مشروع مترو الإسكندرية

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم 8-9-2019.. فيديو

نهائي كأس مصر .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

عيار 21 يسجل 694 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 8-9-2019

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور