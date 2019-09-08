هتسجن.. مواطن يناشد أهل الخير مساعدته في سداد ديونه

أسرة بسيطة الحال تحيط بها متاعب الحياة وتكالبت عليها الديون، وبلغت الحاجة منهم كل مبلغ فأصبحت في هم بالليل ومذلة بالنهار، خاصة أن الأخ هو رب الأسرة والعائل الوحيد لها بعد وفاة أبيه وهو عاجز أمامهم عن الوفاء بأبسط متطلبات إخواته البنات.



يقول أحمد حسن ، ٣٠عاما، يقيم في حى حلوان بالقاهرة فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: "أعول 3 بنات كلهن في مراحل التعليم المختلفة، بعد وفاة والدى، مما جعلنى أستدين مبالغ من المال لا يمكننى سدادها- لذلك أناشد فاعل خير مساعدتى في سداد الديون".



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