دراسة غير متوقعة .. أفضل عمر للإنجاب بعد سن الـ 35 عاما لهذا السبب

أكدت دراسة نشرها موقع برايت سايد أن إنجاب طفل بعد بلوغك سن الثلاثين قد يكون مجرد مفتاح لإنجاب أطفال أكثر ذكاءً.



وفقا لموقع برايت سايد أكدت دراسة أجريت في السويد أن الأمهات اللائ تتراوح أعمارهن بين 30 و 39 سنة هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال أكثر ذكاءً من الأمهات الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عامًا.



وأشارت إلى أن الأطفال الذين يولدون لأمهات في الثلاثينيات من العمر ، يحصلون عادة على درجات أعلى في الاختبارات المعرفية عند سن الخامسة مقارنة بالأطفال في سن الخامسة من الأمهات الأصغر سنًا.



واشارت الدراسة الى أنه وفقا للمسح الذى قام به الباحثون لأطفال في المتوسط ​​في سن 16 عامًا وجد أن المعدل التراكمي للمعرفة وحفظ وإسترجاع المعلومات هو أعلى معدل للأطفال المولودين لأمهات تتراوح أعمارهم بين 35 و 39 عامًا عندما وثاني أعلى نسبة للأطفال الذين تتراوح أعمار امهاتهم بين 30 و 34 عامًا عند الولادة.



وبررت أليس جويسيس أحد القائمين على الدراسة ذلك بأن الأمهات اللائي في الثلاثينيات من العمر على سبيل المثال على الأرجح أكثر تعليمًا، لديهن دخل أعلى، علاقات مستقرة ، لديها أنماط الحياة الصحية ، الحصول على الرعاية ما قبل الولادة في وقت سابق، وخططت حملهن".



