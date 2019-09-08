توفير آلاف فرص العمل .. برلماني يطالب بإعادة تدوير القمامة

أيد عمر مصيلحي عضو مجلس النواب، اتجاه الحكومة لمتابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال 2019 / 2020 والذي تتضمن إنشاء حوالي 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحي أمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلب عشوائي في 6 محافظات.



وأضاف "مصيلحي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشارع المصري يعاني كثيرًا من فوضى القمامة وأن الأوان للعمل بجد للقضاء نهائيًا على هذه الفوضى التي تهدد صحة وسلامة المواطن من خلال انتشار التلوث والأمراض الخطيرة في الهواء الذي يتنفسه المواطن المصري.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ماتقوم به الدولة الان من إنشاء محطات وسيطة وثابتة لدفن الصحي وإغلاق المقالب العشوائية يساهم بشكل كبير في التخلص من هذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة استغلال هذه القمامة وإعادة تدويرها لاستخراج المواد المفيدة منها وإعادة تصنيعها لتصب في مصلحة الدولة.



وأكد النائب أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى، الدولة من جهة الجمع واعادة التدوير الذي يساهم في توفير آلاف فرص العمل والمواطن من جانب عدم إلقاء القمامة في الشارع، لافتًا إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على كاهل الدولة من خلال فصل القمامة من المنبع، معقبًا:" المواطن لو لقي حد بياخد القمامة منه يمتنع عن إلقائها في الشارع".



وأوضح النائب أنه بعد تنفيذ هذا البرنامج والاخذ بهذه التوصيات لابد أن تقوم الدولة بتوقيع العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه أن يلقي هذه القمامة في الشارع المصري.



ياتي هذا بعد أن عقدت وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.



وبحث الاجتماع متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، والذي يتضمن إنشاء حوالي ٢٣ محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في ١١ محافظة و٣٤ خلية دفن صحي آمن في ٢٠ محافظة وإغلاق ٣٥ مقلب عشوائي في ٦ محافظات، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.



من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية بالإضافة إلى قيام المحافظات بتسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.