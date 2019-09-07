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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نتائج تصفيات يورو 2020 اليوم ..البرتغال تكتسح وإنجلترا تفوز برباعية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:58 م
رونالدو
رونالدو
أحمد هاني
لُعبت اليوم 7 مباريات من ضمن التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 والتي شهدت عددًا من النتائج المثيرة أبرزها فوز البرتغال على صربيا و تحقيق فرنسا فوزًا عريضًا على البانيا .

واكتسح المنتخب الإنجليزي ، نظيره المنتخب البلغاري ، برباعية نظيفة ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وفي نفس التصفيات ، فاز المنتخب الأيسلندي على ضيفه المنتخب المولدوفي بثلاثة أهداف نظيفة ، وهي نفس النتيجة التي حقق بها المنتخب الأوكراني الفوز على مضيفه المنتخب الليتواني.

وفيما يلي نعرض نتائج جميع المباريات كاملة :
تعرف على نتائج تصفيات يورو 2020 اليوم ..البرتغال تكتسح وإنجلترا تفوز برباعية

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