تعرف على نتائج تصفيات يورو 2020 اليوم ..البرتغال تكتسح وإنجلترا تفوز برباعية

لُعبت اليوم 7 مباريات من ضمن التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 والتي شهدت عددًا من النتائج المثيرة أبرزها فوز البرتغال على صربيا و تحقيق فرنسا فوزًا عريضًا على البانيا .



واكتسح المنتخب الإنجليزي ، نظيره المنتخب البلغاري ، برباعية نظيفة ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



وفي نفس التصفيات ، فاز المنتخب الأيسلندي على ضيفه المنتخب المولدوفي بثلاثة أهداف نظيفة ، وهي نفس النتيجة التي حقق بها المنتخب الأوكراني الفوز على مضيفه المنتخب الليتواني.



وفيما يلي نعرض نتائج جميع المباريات كاملة :

