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رياضة

طاهر محمد طاهر: المنتخب الأوليمبي يعد القوام الأساسي للمنتخب الأول

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:41 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
حسام الحارتي
أعرب طاهر محمد طاهر ، لاعب المنتخب الأوليمبي ، عن سعادته لتحقيق الفوز على نظيره منتخب السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما باستاد السويس في إطار الاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو "2020"، المقرر إقامتها بمصر.

وأضاف خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، يتواجد بالمنتخب لاعبون على أعلى مستوى، يمتلكون كافة القدرات الفنية معلقا :" المنتخب الأوليمبي يعد القوام الأساسي للمنتخب الأول".

وطالب طاهر محمد طاهر الجماهير المصرية بالتواجد في اللقاء الودي المقبل أمام المنتخب السعودي وذلك من أجل مؤازرة اللاعبين.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ساحقا على نظيره المنتخب السعودي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم والتي انتهت لصالح المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو "2020"، المقرر إقامتها بمصر .



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