ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان الحصري تتعرض لموقف كوميدي على الهواء .. شاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
الإعلامية إيمان الحصرى
الإعلامية إيمان الحصرى
حمزة شعيب
تعرضت الإعلامية إيمان الحصرى لموقف كوميدي على الهواء، أثناء استضافتها المهندس رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات عبر برنامج "سكايب".

وأثناء ترحيب المذيعة إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، بضيفها على الهواء وذلك عبر تطبيق "سكايب" فوجئت الإعلامية بالضيف يخاطب أهله فى المنزل بغلق الشباك حتى يحافظ على هواء التكييف، الأمر الذى دفع المذيعة للابتسامة ولكنها تمالكت نفسها من الضحك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مها أبو عوف تنهار من البكاء على الهواء أثناء الحديث عن شقيقها

بعد تعرضها لموقف محرج .. مذيعة 8 الصبح تعتذر للجمهور .. فيديو

ترشيحاتنا

سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور

جالك الموت يا تارك الصلاة.. ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى ثروت الخرباوي عن كتاب سر المعبد 2

بشكل رسمي.. وليد أزارو يحسم مصيره مع الأهلي

كهربا في رسالة لـ نجم الأهلي: تبقى رمزا شامخا من رموزنا

شريف منير لـ محمد رمضان: بلاش تاخد من فيفتي سنت.. وهذه حقيقة الخلاف مع منى زكي

تعرف علي موعد تسليم درع بطولة الدوري للنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور