إيمان الحصري تتعرض لموقف كوميدي على الهواء .. شاهد

تعرضت الإعلامية إيمان الحصرى لموقف كوميدي على الهواء، أثناء استضافتها المهندس رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات عبر برنامج "سكايب".



وأثناء ترحيب المذيعة إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، بضيفها على الهواء وذلك عبر تطبيق "سكايب" فوجئت الإعلامية بالضيف يخاطب أهله فى المنزل بغلق الشباك حتى يحافظ على هواء التكييف، الأمر الذى دفع المذيعة للابتسامة ولكنها تمالكت نفسها من الضحك.