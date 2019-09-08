انتشار القمامة بشارع الطلخاوى فى العجمى يثير غضب الأهالى

شكا المواطن كريم عياد ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار أكوام القمامة بمنطقة البيطاش بالعجمى فى شارع عبد الفتاح الطلخاوى.



وقال فى رسالته: يعانى سكان منطقة البيطاش بالعجمى شارع عبد الفتاح الطلخاوى من انتشار أكوام القمامة وتم توجيه العديد من الشكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى نناشدكم رفع هذه المخلفات رأفة بالمواطنين ولعدم انتشار الأمراض والأوبئة.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

