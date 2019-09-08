حياتنا فى خطر.. شكوى من انتشار الكلاب المسعورة بشارع العيسوى فى الإسكندرية

اشتكى المواطن سميح عابدين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشارع العيسوى أمام مقابر سيدى بشر بحري بمحافظة الإسكندرية.



وقال فى رسالته: إن الكلاب الضالة أصبحت تهدد حياة المارة والأطفال إضافة إلى أنها تتسبب في إزعاج السكان بنباحها من قبل أذان الفجر وحتى الصباح.



واختتم رسالته قائلًا: "نرجو من المسئولين أن يرحمونا من خطورة هذه الكلاب.



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