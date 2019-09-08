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بين الناس

حياتنا فى خطر.. شكوى من انتشار الكلاب المسعورة بشارع العيسوى فى الإسكندرية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
وسام مختار
اشتكى المواطن سميح عابدين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشارع العيسوى أمام مقابر سيدى بشر بحري بمحافظة الإسكندرية.

وقال فى رسالته: إن الكلاب الضالة أصبحت تهدد حياة المارة والأطفال إضافة إلى أنها تتسبب في إزعاج السكان بنباحها من قبل أذان الفجر وحتى الصباح.

واختتم رسالته قائلًا: "نرجو من المسئولين أن يرحمونا من خطورة هذه الكلاب.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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