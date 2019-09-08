ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال: حققنا مكاسب عديدة من ودية السعودية ونأمل في تحقيق نتائج إيجابية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:48 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
عبر معتمد جمال مدرب المنتخب الأوليمبي عن سعادته لتحقيق الفوز على منتخب السعودية في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد السويس والتي انتهت لصالح الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو "2020"، المقرر إقامتها بمصر.

وأضاف معتمد جمال خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب حقق مكاسب عديدة من المباراة الودية التي خاضها أمام نظيره المنتخب السعودي، مشيرا إلى اعتماد الجهاز الفني على استخدام العديد من طرق اللعب داخل الملاعب معلقا: "الفريق يضم 26 لاعبا ونحتاج 20 فقط".

وأكد معتمد جمال أن كافة اللاعبين على أعلى مستوى ويملكون العديد من القدرات الفنية التي تؤهلهم لخوض تصفيات أمم أفريقيا للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنتخب الأوليمبي يبحث عن خوض وديات أوروبية وآسيوية

محمود فتح الله: بشجع الجزائر ونفسي تحصد لقب أمم أفريقيا

إعداد الفراعنة الصغار .. شوقى غريب: نبنى جيلا جديدا قادر على التأهل لمونديال 2022

لاعب منتخب مصر لكرة اليد: كنا واحد وهدفنا تحقيق البطولة

التشكيل الرسمي.. صلاح محسن يقود هجوم المنتخب الأوليمبي في مباراة السعودية الودية

ترشيحاتنا

سفير مصري يكشف حقيقة دس سم في العصير لعالم مصري وقتله بالمغرب

بشرى للمصريين.. محمد صلاح ضمن أساطير أفريقيا والسبب صامويل إيتو

اهم اخبار اليوم | الرقابة النووية تحسم طبيعة وفاة العالم المصري.. 3 لاءات قبل كاس مصر ومانشستر سيتي في القاهرة

كيف يكون عذاب القبر؟.. الإفتاء تجيب

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

برج خليفة فضائي يقترب من الاصطدام بالأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور