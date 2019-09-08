معتمد جمال: حققنا مكاسب عديدة من ودية السعودية ونأمل في تحقيق نتائج إيجابية

عبر معتمد جمال مدرب المنتخب الأوليمبي عن سعادته لتحقيق الفوز على منتخب السعودية في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد السويس والتي انتهت لصالح الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو "2020"، المقرر إقامتها بمصر.



وأضاف معتمد جمال خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب حقق مكاسب عديدة من المباراة الودية التي خاضها أمام نظيره المنتخب السعودي، مشيرا إلى اعتماد الجهاز الفني على استخدام العديد من طرق اللعب داخل الملاعب معلقا: "الفريق يضم 26 لاعبا ونحتاج 20 فقط".



وأكد معتمد جمال أن كافة اللاعبين على أعلى مستوى ويملكون العديد من القدرات الفنية التي تؤهلهم لخوض تصفيات أمم أفريقيا للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

