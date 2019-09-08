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تعليم

التعليم تكرم المدارس المتميزة في تدريب الطلاب على الإخلاء وقت الطوارئ

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
طلاب المدارس
طلاب المدارس
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 ، حفلًا لتكريم المدارس المتميزة من كل محافظة ، في تنفيذ التدريبات الميدانية على خطة الإخلاء في حالات الطوارئ على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذا الاحتفال بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد حرصت خلال العام الدراسي الماضي 2018/2019 ، على متابعة تنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس، بالتعاون مع مديريات الأمن والحماية المدنية وهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية؛ لتأهيل الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية لكيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث؛ للحفاظ على سلامة الطلاب، وتدريبهم على الاعتماد على النفس فى حالة الأزمات، وأيضًا ترسيخ روح الإنتماء للوطن في نفوسهم، وتثقيفهم وإرشادهم بأهمية دور الحماية المدنية والشرطة فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

جاء ذلك في إطار إهتمام الوزارة بأمن وسلامة الطلاب في حالة الأزمات والكوارث ، وذلك بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء

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معلومات الوزراء يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ

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