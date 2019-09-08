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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تستعد للمشاركة في مؤتمر النفط والطاقة بجنوب السودان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:36 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
تجرى استعدادات واسعة النطاق داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، للمشاركة بفعاليات مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة، المقرر انعقاده بنهاية أكتوبر المقبل على مدار يومين.

ومن المقرر أن تعرض مصر تجربتها في مجال الاكتشافات النفطية والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوجه للتصدير، بعد تدشين تحالف شرق المتوسط للغاز.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة البترول لـ"صدي البلد" إن المشاركة بفعاليات المؤتمر جاءت بعد توجيه دعوة رسمية من وزير البترول الجنوب إفريقي المهندس اوو دانيال شوانق، خلال زيارته لمصر منذ أيام، للاستفادة من خبرات مصر الفنية في مجال القطاع البترولي والثروة المعدنية.

وسيتم تنظيم زيارات ميدانية خلال الفترة القليلة المقبلة، لتعظيم سبل استفادة دول الجوار الأفريقي من الطفرة التي حققتها مصر بنهاية العام في مجال اكتشافات الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والتوجه للتصدير الخارجي.

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