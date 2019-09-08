مدرب إف سي مصر الجديد: لست غريبا على النادي

أعرب عبد الناصر محمد المدير الفني الجديد لفريق إف سي مصر، عن سعادته بعودته لقيادة الفريق للمرة الثالثة، بعد تجربتين سابقتين ناجحتين.



وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مسئولي النادي تواصلوا معه وطلبوا الاجتماع به واتفقوا معه على قيادة الفريق خلفًا لـ أسامة نبيه الذي يعتبره زميلًا له.



وأضاف أن تجربة نادي مصر محترمة والنادي يرغب في تقديم شئ محترف، مشيرًا إلى أن أغلب اللاعبين الموجودين مستمرين مع الفريق وقدم يتم التعاقد مع صفقات جديدة.



ولفت إلى أن رحيل جهازين فنيين قد يؤثر على اللاعبين لكنه سيحرص على الاجتماع بهم من أجل الاتفاق على أسلوب العمل الفترة المقبلة.

